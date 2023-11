Aiutino con gli auricolari ai quiz per la patente

CALTANISSETTA – Un trentenne di Caltanissetta è stato denunciato dalla polizia per tentata truffa aggravata. L’uomo è stato sorpreso da un funzionario della motorizzazione civile con degli auricolari, mentre svolgeva la prova d’esame per il conseguimento della patente di guida. Ai poliziotti ha riferito che durante l’esame riceveva le risposte esatte attraverso gli auricolari collegati a uno smartphone. Una vicenda analoga era stata scoperta qualche anno fa a Napoli dove quattro persone erano state bloccate dai carabinieri in un furgone parcheggiato nei pressi della sede della Motorizzazione a Napoli mentre, muniti di sofisticate ricetrasmittenti, si accingevano a comunicare a candidati all’esame per il conseguimento della patente le risposte giuste a quiz e quesiti.