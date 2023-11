CALTANISSETTA – La polizia ferroviaria ha denunciato un trentanovenne, titolare di una ditta individuale di raccolta e trasporto scarti e rottami metallici che, nella propria attività commerciale, a Caltanissetta, deteneva materiale in rame di dubbia provenienza e gestiva un grosso quantitativo di materiale ferroso e rifiuti speciali: dai condizionatori alle batterie esauste.

Nel corso dell’attività straordinaria di polizia giudiziaria denominata operazione “Oro Rosso”, gli agenti hanno accertato che l’uomo, autorizzato alla sola raccolta e trasporto di materiali metallici, deteneva tre tonnellate di materiale in rame privo di tracciabilità. Inoltre, all’interno dell’area ispezionata, gli agenti hanno trovato una notevole quantità di rifiuti metallici di vario genere quali acciaio, alluminio, lamiere, ferro e altri rifiuti pericolosi come condizionatori e batterie per i quali la ditta non era autorizzata allo stoccaggio. Il materiale è stato sequestrato.