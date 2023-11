Lavavetri molesti in via Giuffrida: denunciati

CATANIA – I poliziotti catanesi del commissariato Borgo Ognina, insieme a una pattuglia della polizia locale, hanno denunciato due lavavetri, un 35enne e un 25enne, per aver importunato con continue richieste di soldi gli automobilisti fermi al semaforo nell’incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio. I due erano stati già denunciati qualche giorno fa dai poliziotti. Gli strumenti usati per svolgere l’attività abusiva sono stati sequestrati. Gli agenti hanno multato anche diversi gli automobilisti nella stessa zona, tra piazza Lincoln, via Torino, via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio, soprattutto per la presenza di veicoli parcheggiati in divieto di sosta.