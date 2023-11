Lo schiaffeggia e gli ruba la Mercedes, poi la folle fuga

GIARRE – I carabinieri di Giarre hanno arrestato in flagranza un extracomunitario 39enne, originario della Costa D’Avorio, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Un ristoratore giarrese 35enne ha denunciato telefonicamente che poco prima in via delle Province a Giarre era stato vittima di una rapina da parte di un cittadino straniero, che dopo averlo aggredito, gli aveva rubato la propria auto, una nuova Mercedes Classe A. Immediato l’intervento dei militari che hanno avviato le ricerche e avvistato la macchina, che in quel momento stava viaggiando ad alta velocità incurante dell’incolumità dei passanti e della presenza degli altri veicoli.

Così i carabinieri si sono messi all’inseguimento dell’auto guidata dal 39enne che, per sfuggire all’arresto, ha continuato a guidare a tutta velocità fino a che i militari sono riusciti a tagliare la strada ed a bloccare il malvivente in via F.lli Cairoli, intimandogli di scendere con le mani alzate e bene in vista. Quest’ultimo, per tutta risposta, uscendo dall’abitacolo, ha definito il suo atteggiamento ‘una bravata’ e che non era il caso di “preoccuparsi”. Il giovane è stato arrestato, mentre la sua vittima ha raccontato che era stato improvvisamente assalito alle spalle dal 39enne che con forza, dopo averlo spintonato, gli ha strappato dalle mani le chiavi della macchina, fuggendo immediatamente a tutto gas.