Spacciatore beccato: colpa dell’incidente in scooter

MAZZARRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato un 19enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La scorsa sera, in seguito a una segnalazione arrivata al 112, i militari sono intervenuti a Mazzarrone per un incidente stradale con feriti, che vedeva coinvolti due scooter. Identificati i conducenti dei motorini, un 19enne e un minorenne, entrambi di Mazzarrone, sono scattati gli accertamenti per verificare dinamica dell’incidente e responsabilità. Il 19enne è apparso ai militari molto nervoso, mostrando fretta di voler andare via. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di perquisirlo e hanno scoperto che nascondeva un borsello sotto la felpa, contenente pacchetti di sigarette e scatole di caramelle all’interno dei quali erano nascoste varie droghe: 50 grammi di marijuana, 12 di hashish e 6 dosi di cocaina. Il giovane pusher è stato condotto nel carcere di Caltagirone.