I pusher si spostavano in autobus

MODICA (RAGUSA) – Operazione antidroga ‘Bus drug’ dei carabinieri di Modica, eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone: per D.C. 40enne, disposta la custodia cautelare in carcere, K.A. 29enne e C.P. 31, sono stati posti agli arresti domiciliari, obbligo di dimora per D.C. 34 e G.P. 26. Gli indagati, tutti residenti e domiciliati tra Scicli e Donnalucata, dovranno rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata poiché commessa in concorso tra loro. Tra questi una donna che dovrà rispondere anche dell’aggravante di essersi avvalsa di un minorenne. Durante le indagini, intraprese a partire dal mese di aprile 2022 e che si sono concluse a ottobre dello stesso anno, i militari hanno rilevato numerose cessioni di marijuana, hashish e cocaina.

I pusher utilizzavano come metodo per eludere i controlli da parte delle forze dell’ordine lo spostamento della droga attraverso i mezzi di trasporto pubblico della linea urbana ed extraurbana. E’ stato accertato che, in alcuni casi, il permesso di svolgere la propria attività lavorativa agli arresti domiciliari, veniva sfruttato per spacciare cocaina al dettaglio. La droga tramite fornitori catanesi arrivava sino a Scicli. L’approvvigionamento ha movimentato denaro contante per circa 15 mila euro. Uno dei soggetti destinatario dell’odierna misura cautelare è stato rintracciato in un b&b di Napoli. Altri due, destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora sono stati individuati all’estero.