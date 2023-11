Pizzaiolo in arresto cardiaco mentre lavora: salvato

Stava lavorando nella pizzeria in centro a Ustica quando si è sentito male e ha chiesto aiuto alla guardia medica. Poco dopo il suo cuore ha smesso di battere ed è caduto per terra. Sono stati lunghi minuti terribili per un 44enne nato a Palermo ma che vive nell’isola da anni con la famiglia. Il medico in servizio ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco e ha lanciato l’allarme alla sala operativa del 118. E’ stato inviato l’elisoccorso con un medico rianimatore a bordo. Il mezzo era appena tornato da un altro soccorso. In pochi minuti medico e infermiere sono arrivati sull’isola. Grazie alle manovre del rianimatore il cuore ha ripreso a battere. Dopo averlo stabilizzato è stato portato all’ospedale Civico e ricoverato in rianimazione. La prognosi è riservata.