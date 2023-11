Due furbetti del contatore a Picanello

CATANIA – Durante controlli nel quartiere di Picanello, la polizia di Catania, commissariato Borgo Ognina, hanno multato il titolare di un’attività di somministrazione su suolo pubblico, ‘food truck’, ubicato in piazza delle Universiadi, per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con tavoli e sedie. Inoltre, accertati due casi di furto di energia elettrica. In un panificio, i poliziotti con il supporto dei tecnici dell’Enel, hanno individuato la manomissione del contatore e, quindi, il furto di energia, oltre all’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli e sedie. Denunciato il titolare, un 52enne con precedenti penali. Denunciato anche il titolare di una pizzeria sempre per allaccio abusivo, furto dell’energia elettrica e occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli e sedie.