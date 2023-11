Rapina a mano armata in tabaccheria: preso

LENTINI (SIRACUSA) – La polizia di Lentini ha arrestato un trentottenne lentinese già noto alle forze dell’ordine, accusato di avere commesso una rapina a mano armata ai danni di una tabaccheria. Le indagini sono scattate lo scorso 9 novembre, quando i poliziotti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rapina, avvenuta poco prima, in pieno giorno, ai danni di una tabaccheria del centro cittadino di Lentini. Nello specifico, gli agenti, intervenuti sul posto, hanno accertato che poco prima un soggetto con volto travisato ed armato di pistola si era impossessato di di 3.800 euro in contanti per poi darsi alla fuga. Gli investigatori sono risaliti all’uomo che è stato catturato e portato in carcere.