L’ultimo saluto a Riccardo

PATERNÒ (CATANIA) – Sono fissati oggi pomeriggio a Paternò, nella parrocchia dello Spirito Santo, alle 15.30, i funerali del 17enne Riccardo Gorgone, lo studente dell’Istituto tecnico economico Gioacchino Russo, morto mercoledì scorso a causa di un violento incidente stradale verificatosi in contrada Tre Fontane. Dopo lo scontro con una Dacia Sandero, le sue condizioni erano subito apparse molto gravi. Oltre al 118 era arrivato sul posto anche l’elisoccorso, ma il giovane, che si stava recando a scuola come ogni giorno, è deceduto durante le operazioni di soccorso. Per oggi il sindaco Nino Naso ha indetto il lutto cittadino.