Catania: autista Amts picchiato e minacciato con un coltello

CATANIA – “Nella tarda mattinata di oggi a Catania in via Cristoforo Colombo il conducente di un bus di linea è stato picchiato e minacciato con un coltello da un passeggero, perché non aveva permesso che il suo aggressore scendesse dove e come voleva lui. Gli episodi di ordinaria follia ai danni di personale dell’Amts si moltiplicano in modo inquietante per i lavoratori dell’azienda, per gli utenti, per i cittadini”. La Uil denuncia l’ennesima violenza sulle strade di Catania.

“L’autista dell’Amts – spiegano i sindacalisti – è stato trascinato fuori dal mezzo e poi colpito. Dopo le cure al pronto soccorso ha denunciato l’accaduto. Questi episodi accrescono il senso di insicurezza, che è fortemente diffuso tra i catanesi, e meritano risposte adeguate da tutti. Per questo rivolgiamo un appello alla prefettura”.