PALERMO – Una ragazza di 13 anni è stata ricoverata in ospedale a Villa Sofia in gravi condizioni dopo che è stata investita da uno scooter Liberty 125 in corso Calatafimi a Palermo. La ragazza è stata sottoposta a un delicato intervento. La prognosi è riservata. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’istituto Maria Adelaide. Anche il motociclista di 25 anni è stato portato all’ospedale Civico di Palermo. Ha una prognosi di sette giorni.