“Ora è un Catania che non molla mai”

Il Catania batte in trasferta 1-0 il Giugliano e porta a casa la seconda vittoria di fila, per la prima volta in questa stagione, grazie alla cura Lucarelli. “Siamo appena alla seconda partita – ha detto il mister Lucarelli intervistato nel post partita su Telecolor – dobbiamo stare come gli struzzi con la testa sotto la sabbia fino al 23 dicembre e cercare di fare più punti possibili. Oggi non era una partita semplice. Non era facile nemmeno fare le sostituzioni, l’unico cambio è stato togliere un centrocampista e mettere una punta per cercare di andare a vincere. Poi ci siamo difesi bene senza rischiare nulla. I segnali che sono arrivati oggi sono buoni, mi aspettavo qualcosa di più in fase offensiva, ma loro non ce l’hanno permesso. Però ora è visibile che la squadra non molla mai e ha cominciato a capire che bisogna saper soffrire. Questo campionato si vince così”.