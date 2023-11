Cane muore con la testa bloccata nell’ascensore

PALERMO – Un cane è morto oggi con la testa rimasta bloccata nelle porte dell’ascensore di un palazzo in via Gioacchino Di Marzo a Palermo. Il cucciolo era insieme al suo padrone. Per cause in corso di accertamento mentre stava uscendo dal montacarichi qualcuno da un piano superiore ha pressato il pulsante dell’impianto. Le ante si sono chiuse e il cane è rimasto bloccato. Non c’è stato nulla da fare, l’animale è morto sul colpo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno sbloccato l’impianto.