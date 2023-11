PALERMO – Controlli nella movida a Palermo. Sono stati multati sette esercizi commerciali nei quali gli agenti di polizia, i carabinieri, i finanzieri e gli agenti della municipale hanno accertato irregolarità. I controlli sono stati eseguiti in via Isidoro la Lumia, via Turati, via Archimede, via Maqueda, via Candelai, piazza Verdi, piazza Villena, nonché la Vucciria e la borgata marinara di Mondello. In un pub è stata riscontrata la non autorizzata diffusione sonora all’esterno, motivo per cui si è proceduto al sequestro amministrativo di 2 casse e una consolle. Il controllo ha evidenziato, inoltre, la carenza di requisiti igienico sanitari per cui è stata elevata una sanzione di 3.000 euro. Gravi le inadempienze per un altro locale: violazione del regolamento sui dehors, musica ad alto volume, mancate autorizzazioni, carenze igienico sanitarie e occupazione abusiva di suolo pubblico. Le sanzioni, in questo caso, sfiorano i 7.000 euro. A un altro commerciante è stata contestata la presenza di un lavoratore non in regola, la mancata formazione di dipendenti in materia di sicurezza e l’installazione non autorizzata di telecamere. Complessivamente le sanzioni sono state di 15 mila euro e diversi i sequestri.