Nell’auto droga e gioielli del valore di 9.000 euro

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato due uomini durante un posto di controllo in piazza della Repubblica. Gli agenti hanno fermato un’auto con i due uomini a bordo che si sono subito mostrati agitati e nervosi. Dalla perquisizione sono saltati fuori uno sfollagente del tipo telescopico, una modica quantità di marijuana e hashish, diversi gioielli per un valore di circa 9.000 euro, dei quali i due non stati in grado di fornire alcuna giustificazione sulla loro provenienza. Uno dei due, pregiudicato, assumendosi la paternità dello sfollagente e della droga, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere e segnalato quale assuntore di stupefacenti.