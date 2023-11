Cadavere nel burrone: interviene l’elicottero

MESSINA – Il corpo senza vita di un 81enne, Paolo Pellegrino, è stato recuperato in località villaggio Molino a Messina da un elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Catania. L’anziano, agricoltore di Altolia, è caduto in un dirupo per motivi da accertare morendo sul colpo. Il corpo si trovava in una zona non accessibile dai vigili del fuoco di terra, intervenuti dal comando di Messina. Per questo motivo si è richiesto l’ausilio del mezzo aereo. Due elisoccorritori – calati con il verricello – hanno raggiunto il corpo e dopo averlo posto su una barella hanno provveduto a issarlo a bordo dell’elicottero. La salma è stata poi condotta presso lo spiazzo antistante Santa Margherita dove ad attendere c’erano i familiari, i carabinieri della stazione di Giampilieri e un’ambulanza. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia.