CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania, hanno arrestato un 23enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un controllo antidroga nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, i militari hanno rivolto l’attenzione al parcheggio scambiatore in via San Giovanni Battista. Lì hanno osservato i movimenti sospetti del giovane un uomo a bordo di una Lancia Y, che dopo aver effettuato un lento giro di controllo dell’area con aria guardinga, alla vista dell’auto dei carabinieri, si è diretto verso l’uscita del parcheggio. La pattuglia gli ha intimato l’alt, sbarrandogli la strada. Dall’abitacolo dell’auto proveniva un forte odore di marijuana, su cui il fermato non ha fornito spiegazioni convincenti. E’ stato così trovato in possesso di un involucro con 25 grammi di marijuana, nascosto sotto la maglia indossata. Nel borsello del 23enne, invece, sono stati trovati 665 euro. Infine, nell’auto i militari hanno trovato un bilancino di precisione e un rotolo di carta termosaldata, tutto materiale idoneo al confezionamento della droga, sistemato a ‘portata di mano’ per le esigenze del pusher.