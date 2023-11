Locomotore urta il treno: 19 feriti

MESSINA – Incidente ieri notte con una ventina di persone rimaste ferite in modo lieve alla stazione di Messina centrale. Durante le manovre un locomotore – quello che carica il treno sulla nave traghetto in servizio per attraversare lo Stretto – si è agganciato bruscamente a un convoglio fermo che doveva imbarcarsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 durante le operazioni d’imbarco dell’Intercity. A bordo – secondo le informazioni di Rfi – un centinaio di viaggiatori, diciannove dei quali hanno riportato contusioni e si sono fatti visitare dal personale del 118. Diciassette hanno proseguito regolarmente il viaggio, mentre altri due sono finiti in ospedale, ma senza gravi conseguenze e sono già stati dimessi. Il treno si è poi imbarcato alle 3.30. Sull’accaduto indaga la Polfer di Messina.