CATANIA – La polizia di Catania durante i controlli serali nelle zone della movida è intervenuta in un locale di via Teatro Massimo dove due gruppi di ragazzi stavano discutendo animatamente. La situazione stava degenerando e qualcuno ha chiamato gli agenti, che sono arrivati appena in tempo per mettere in fuga i due gruppi e impedire che lo scontro verbale si trasformasse in una rissa.