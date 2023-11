La protesta del consigliere catanese: “Heil Hitler!”

CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA) – Clima teso in Consiglio comunale a Camporotondo Etneo. Al punto che Giuseppe Montesano, consigliere di minoranza della lista civica Liberi e forti, è arrivato ad alzare il braccio e pronunciare “Heil Hitler”. La scena risale al 31 ottobre scorso, quando in aula le opposizioni si stavano lamentando con il presidente Giovanni Torrisi perché non riuscivano a prendere la parola. Torrisi ha spiegato che non potevano partecipare alla discussione sul bilancio di previsione. Montesano così si è lanciato nel plateale gesto di protesta, inducendo Torrisi prima a rimproverarlo (“Ma si vergogni”) e poi a lasciare l’aula.