ROSOLINI (SIRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato un 44enne pregiudicato di Pozzallo per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. E’ stato trovato e bloccato all’aeroporto di Catania e condotto in carcere. La donna a Rosolini aveva denunciato numerose aggressioni, intimidazioni e reiterate gravi minacce subite da parte del 44enne, che avrebbe anche inscenato un tentativo di suicidio in diretta su un social network per convincere la donna a riprendere la relazione.