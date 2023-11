Il cane, la droga nel water e le chitarre elettriche

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Ha provato a disfarsi della droga, ma non è riuscito a ingannare il cane dei carabinieri. Un 36enne pregiudicato di Pedara è stato arrestato a Zafferana dopo l’irruzione dei militari in casa. Fondamentale la presenza di King, addestrato dal Nucleo cinofili di Nicolosi, che ha vanificato i tentativi del pusher di disfarsi della marijuana nel water.

Il 36enne aveva inizialmente rifiutato di aprire la porta, approfittando di quegli attimi per gettare nello scarico la droga; ma il fiuto infallibile del pastore tedesco ha permesso di condurre i militari dapprima verso il mobile dove era nascosto un bilancino ancora sporco di marijuana, e successivamente in direzione del water, nel cui sifone è stato possibile recuperare ciò che era stato poco prima scaricato, ovvero 20 dosi.

Per il 36enne è scattata anche una denuncia per ricettazione. I carabinieri infatti hanno trovato diversi oggetti rubati: utensili agricoli a motore, 2 pc, un gruppo elettrogeno, un motore nautico e addirittura due chitarre elettriche. Un congruo bottino che in parte è stato già restituito ai proprietari.