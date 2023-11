In via Umberto con la pistola finta: presi

CATANIA – La scorsa notte la polizia di Catania ha intimato l’alt a due ragazzi a bordo di un ciclomotore in via Umberto. Il conducente, però, anziché fermarsi ha accelerato la corsa tentando di dileguarsi. Nel corso della fuga uno dei due ragazzi ha lanciato una pistola giocattolo, danneggiando un’auto in sosta. Gli agenti sono riusciti a fermarli e a identificarli. Oltre alle multe per le diverse violazioni commesse al codice della strada, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo che aveva lanciato l’arma giocattolo è stato inoltre denunciato anche per danneggiamento e per porto di armi.