CATANIA – In considerazione del riscontro registrato nei recenti “open day”, il questore di Catania Giuseppe Bellassai ha deciso di prorogare le aperture straordinarie dell’ufficio passaporti. Anche domani i cittadini potranno quindi presentare le istanze di rilascio prescindendo dalla prenotazione dell’appuntamento sull’agenda on line del sito istituzionale della polizia. Saranno interessati dall’open day l’ufficio passaporti di viale Africa e i commissariati di Acireale, Adrano e Caltagirone.

I cittadini che vorranno usufruire di questo servizio straordinario dovranno presentarsi tra le 8 e le ore 14, muniti di tutta la documentazione necessaria per il rilascio del passaporto, nonché di un documento di identità in corso di validità e di 2 fotografie, conformi a quanto prescritto (tutte le informazioni sono, comunque, consultabili sulla piattaforma passaportonline.poliziadistato.it). Per quanto riguarda l’ufficio di viale Africa potrà accedere un massimo di 150 persone, alle quali sarà fornito un numero eliminacode. Ad Acireale, Adrano e Caltagirone potranno invece potranno accedere 60 persone. Ulteriori aperture straordinarie saranno programmate nel prossimo mese di dicembre.