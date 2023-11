CASTELVETRANO (TRAPANI) – Tentato omicidio questo pomeriggio nelle campagne di contrada Zangara, a Castelvetrano. Un settantenne di Partanna è rimasto ferito a colpi di fucile dopo una lite, pare per questioni di pascolo, intorno alle 15. Il ferito è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri avrebbero bloccato un altro pastore. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono coordinate dalla Procura di Marsala.