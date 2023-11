Chiuso minimarket ritrovo di pregiudicati

CALTAGIRONE (CATANIA) – La polizia di Caltagirone hanno eseguito un provvedimento emesso dal questore di Catania che ha decretato la sospensione per sette giorni dell’attività di un minimarket. Nel corso dei controlli eseguiti dagli agenti, nel minimarket sono stati identificati numerosi clienti con diversi precedenti di polizia, dediti all’abuso di bevande alcoliche. Più volte, inoltre, gli agenti sono intervenuti perché alcuni clienti, dopo aver consumato eccessive quantità di alcolici acquistati nel negozio, erano rimasti vicino al locale creando disturbo e pericolo ai passanti e ai residenti, che più volte hanno segnalato la situazione di degrado. Inoltre, in occasione di un recente controllo, uno degli avventori è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana.