Nel bar di Ognina cibo non tracciato

CATANIA – La polizia di Catania ha eseguito controlli mirati nella zona di Ognina e, in particolare, sul lungomare e in piazza Mancini Battaglia. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo, soprattutto nella piazza Mancini Battaglia, snodo nevralgico per la viabilità della zona spesso caratterizzato da traffico molto intenso e dalla presenza di auto parcheggiate in sosta vietata da parte di automobilisti che si recano negli esercizi pubblici rallentando la circolazione e rendendo difficoltoso l’attraversamento ai pedoni. Sono state controllate 104 persone, 56 veicoli e contestate 20 violazioni di norme del Codice della strada, soprattutto per sosta vietata, guida senza casco e per mancanza di copertura assicurativa. I poliziotti hanno effettuato anche controlli ai locali della zona. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno contestato al titolare di un bar della zona il mancato tracciamento di diversi prodotti alimentari e al titolare di un ristorante l’indebito aumento di superficie dell’attività.