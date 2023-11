Ghiotta refurtiva nascosta in garage, denunciato

CATANIA – Denunciato un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, per ricettazione. I poliziotti sono riusciti ad entrare in due diversi immobili nel quartiere San Cristoforo, i cui ingressi erano protetti da porte chiuse con grossi lucchetti, scardinati grazie all’intervento dei vigili del fuoco. All’interno è stato scoperto materiale di ingente valore, provento di un furto avvenuto di notte in un negozio del centro.

In un garage sono stati recuperati due personal computer ed una stampante, mentre in un immobile vicino sono state trovate quattro stampanti, numerosi personal computer, diversi monitor e casse acustiche, tutti rubati dallo stesso negozio. Gli agenti hanno anche ritrovato un ciclomotore parcheggiato all’interno del garage, anche questo provento di un precedente furto. Tutta la merce è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. mentre il giovane è stato denunciato.