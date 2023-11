Tenta furto d’auto col berretto a pois, preso a Catania

CATANIA – Una segnalazione alle forze dell’ordine su alcune persone sospette intente ad armeggiare su un’auto in sosta: così le volanti sono intervenute tra la via Fiamingo e la via Conte Ruggero, cercando i malviventi anche grazie alla descrizione fornita. Uno, in particolare, è stato descritto con un cappellino a pois colorati ed una mascherina chirurgica. Uno dei complici, invece, indossava un berretto nero da baseball. Giunti sul posto, inoltre, gli agenti hanno avuto ulteriore aiuto da parte di un residente che aveva visto tre uomini fuggire all’arrivo delle volanti. Anche gli operatori del 118, trovandosi in zona, hanno fornito elementi utili, avendo notato persone sospette allontanarsi a bordo di un’auto, in direzione di via Oberdan.

La macchina è stata rintracciata in corso dei Martiri della Libertà con a bordo tre uomini, due dei quali corrispondenti alle prime segnalazioni. La vettura è stata fermata e gli occupanti sottoposti a controllo e perquisiti, così come l’autovettura, al cui interno sono stati trovati un coltello multifunzione svizzero e quattro cacciaviti. C’erano anche il berretto nero da baseball, il cappello a pois e la mascherina chirurgica. Tra l’altro sull’auto dove i tre erano intenti ad armeggiare poco prima, sono stati trovati segni riconducibili ad un tentativo di furto. I tre sono stati denunciati per il reato di tentato furto aggravato in concorso.