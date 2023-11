RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto hanno arrestato un 51enne residente a Mascali, per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna, così come stabilito dal tribunale. I militari sono stati avvertiti da una telefonata della stessa donna che ha visto l’ex compagno aggirarsi attorno casa sua e per questo motivo si è allarmata.

Una volta sul posto, i carabinieri hanno fermato l’uomo che si trovava in compagnia della figlia e questi ha cercato di giustificare la sua presenza raccontando che stava aspettando la madre di una compagna della ragazzina che avrebbe dovuto accompagnarla a scuola. Una versione che non ha convinto i militari, avvalorata anche dalle testimonianze dei vicini che hanno raccontato di aver visto più volte il 51enne aggirarsi attorno alla casa della ex compagna. L’uomo è stato arrestato e per lui è stata ripristinata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati.