“Fiorello rappresenti siciliani vittime caro-voli”

CATANIA – Il Codacons rilancia il “Comitato siciliani vittime del caro-voli”, proponendone la presidenza a Rosario Fiorello, istituito con “lo scopo di tutelare tutti i passeggeri dell’Isola che utilizzano il trasporto aereo e sono costretti a subire tariffe stellari in occasione delle festività o delle partenze estive”. “Stiamo assistendo nuovamente all’impennata dei biglietti in vista delle partenze di Natale, nonostante l’impegno del governo per contrastare il fenomeno e l’istruttoria aperta dall’Antitrust dopo l’esposto del Codacons – dichiara il segretario nazionale dell’associazione di consumatori, Francesco Tanasi – e per questo già lo scorso anno avevamo istituito un comitato per tutelare i diritti dei viaggiatori siciliani e avviare iniziative legali contro i rincari dei voli. Abbiamo ora deciso di proporre a Rosario Fiorello la presidenza del comitato, considerato che in questi giorni lo showman siciliano è intervenuto proprio per criticare i rincari dei prezzi dei biglietti, e gli chiediamo di affiancarsi ai cittadini in questa importante battaglia contro le speculazioni e a tutela delle tasche degli utenti”.