ADRANO (CATANIA) – La polizia di Adrano ha arrestato per furto aggravato in concorso un pregiudicato catanese di 39 anni e denunciato il suo complice, un pregiudicato paternese di 41 anni. Gli agenti sono intervenuti, a seguito di una segnalazione del servizio di vigilanza privata, in una fabbrica di laterizi ormai dismessa da anni, in contrada Contrasto, e qui, all’interno di un capannone hanno sorpreso i due, i quali sono riusciti a fuggire. I poliziotti, però, hanno bloccato ogni possibile via di fuga, uno dei quali è stato fermato subito e arrestato. Il suo complice, invece, è riuscito ad allontanarsi, scappando nei campi confinanti con la fabbrica, ma è stato individuato poco dopo, mentre stava tentando di recuperare l’auto. Vicino alla struttura è stato, inoltre, trovato un furgone, utilizzato dai due ladri, dove sono stati trovati tutti i cavi di rame rubati dall’ex opificio. E’ stato accertato che l’arrestato era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Su disposizione del pm, è stato condotto nella sua abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.