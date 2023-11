SALAPARUTA (TRAPANI) – I carabinieri di Salaparuta hanno arrestato un 19enne per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti a offendere. I militari, durante un posto di blocco hanno intimato l’alt a un Ducato che procedeva nella loro direzione. Il ragazzo alla guida del mezzo non solo non si è fermato ma ha esploso verso i carabinieri due colpi di arma da fuoco. Ne è nato un inseguimento per le vie del centro abitato fino a che il 19enne non è stato fermato dai militari: l’arma usata era una pistola giocattolo ma priva del tappo rosso. Il giovane è stato arrestato e collocato ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo del giorno successivo. La mattina seguente, però, non si è fatto trovare in casa ed è stato rintracciato dopo qualche ora per le vie del centro, a piedi. E’ stato quindi nuovamente arrestato per evasione e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.