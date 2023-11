Droga, multe e pregiudicati: giornata ‘piena’ a S. Cristoforo

CATANIA – San Cristoforo al setaccio. Controlli e perlustrazioni sono stati effettuati dalla polizia di Catania nell’intero quartiere, in particolare con posti di blocco in via delle Ondine e in via Acquicella Porto: identificate 127 persone, di cui 28 con precedenti penali. Nove le multe per violazione al codice della strada (guida senza patente o con patente scaduta, mancanza della copertura assicurativa, revisione scaduta). In sale scommesse e chioschi bar sono state identificate 15 persone con precedenti penali. In piazza Caduti del Mare un giovane pluripregiudicato è stato sorpreso su una panchina con droga addosso: alla vista del cane Maui ha consegnato spontaneamente lo stupefacente in suo possesso.