Gli uomini si picchiano: e le donne applaudono

AGRIGENTO – In piazza Dante a Canicattì per i prossimi 2 o 3 anni non potranno rimettere piede. Sono stati tutti sottoposti a Daspo i ragazzi fino a ora identificati, e denunciati, dopo la maxi rissa della notte fra il 28 e il 29 ottobre. Le ultime denunce (12 complessivamente) in ordine di tempo sono state formalizzate dai poliziotti di Canicattì ieri. A finire nei guai, dopo che erano stati già identificati negli scorsi giorni, sono stati tre ventenni di Favara. Tre ragazzi in trasferta per trascorrere un sabato sera diverso, davanti ai locali della movida canicattinese, che hanno preso parte alla bolgia. Le immagini acquisite dalla polizia hanno evidenziato che alla rissa ha assistito un “pubblico” femminile partecipante nell’incitamento con applausi e urla.