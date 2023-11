Chiara travolta due volte e uccisa mentre attraversava sulle strisce

CATANIA – Si chiama Chiara Adorno la diciottenne morta nell’incidente stradale avvenuto ieri sera in viale Andrea Doria a Catania. La giovane di Solarino, studentessa universitaria a Catania, è stata travolta due volte: mentre stava attraversando sulle strisce pedonali nel tratto della circonvallazione, poco oltre il tondo Gioeni, all’altezza di un distributore di carburante, è stata investita prima da uno scooter Honda, poi da una Fiat Punto che sopraggiungeva a velocità. Chiara era in compagnia di un ragazzo, che è rimasto ferito. In ospedale sotto choc anche i conducenti dei due mezzi coinvolti. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso, è intervenuta la polizia municipale. Sull’accaduto indaga la polizia locale coordinata dalla Procura di Catania che ha aperto un’inchiesta. Il sindaco di Solarino, Giuseppe Germano, ha espresso il suo cordoglio su Facebook: “Un’altra tragica notizia per la perdita di una giovane #sanpalisi. Non ci sono parole ma solo lacrime e dispiacere. Ciao Chiara”.