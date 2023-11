Catania paralizzata dal traffico

CATANIA – Catania letteralmente paralizzata dal traffico. Stamattina, dalle 8 circa, gli automobilisti sono rimasti bloccati in fila in diversi punti della città. Come riferito dalla polizia municipale, le cause sarebbero legate a un tamponamento tra due auto alla circonvallazione, all’altezza del Tondo Gioeni. Poco distante, un’auto in panne ha peggiorato la situazione. A cascata il caos si è diffuso in tutto l’hinterland, complice, secondo quanto appreso, anche un altro incidente sulla tangenziale di Catania, all’altezza di San Giovanni Galermo, dove un camion avrebbe perso il carico. La circolazione si è lentamente normalizzata a partire dalle 10.