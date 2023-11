Dalla lite alla violenta aggressione in piazza Bovio

CATANIA – Arrestati a Catania per tentato omicidio Yoenir Stiven Ramos Mosquera, 28 anni e Nicol Camila Pena Sarria, 24 anni. Le indagini della squadra mobile hanno fatto luce sul tentato omicidio nei confronti di un cittadino extra comunitario la mattina del 24 settembre in piazza Bovio, con una aggressione così violenta da determinarne il pericolo di vita. Sono state proprio le numerose telefonate arrivate al 112 da parte di residenti della zona a denunciare che in quel momento si stava verificando una lite violenta tra stranieri. Dalla disamina delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dall’analisi del traffico telefonico di alcune utenze, si è risaliti ai protagonisti della vicenda.

Alla base della lite un contrasto sul tipo di musica diffusa all’interno di un locale, uno degli stranieri che prende dalle mani dell’altro il cellulare e poi l’inseguimento lungo le strade cittadine, fino a piazza Bovio dove la vittima è stata raggiunta dagli altri due ed è stata colpita con calci e pugni al volto, per poi cadere per terra. Il pestaggio è proseguito anche con l’uso di un vetro spezzato e terminato solo per le urla di chi assisteva alla scena. Ramos Mosquera al termine delle indagini è stato rintracciato a Piacenza e portato in carcere, mentre Pena Sarria reperita a Catania, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.