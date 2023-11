Catania, preso il pusher del salotto buono

CATANIA – Un colpo d’occhio, tanto è bastato ai carabinieri di Catania per intuire che un pregiudicato 25enne nascondeva qualcosa di losco. Passando di pomeriggio lungo il viale Vittorio Veneto hanno notato una Lancia Musa che viaggiava in direzione opposta, guidata dalla loro vecchia conoscenza. Giusto il tempo di fare inversione e i militari si sono messi alle sue calcagna, seguendo l’auto fino al corso Italia, dove hanno deciso di fermarlo.

Non appena si sono avvicinati hanno sentito il forte e caratteristico odore acre della marijuana e perquisendo la macchina hanno trovato una busta che conteneva circa 150 grammi di sostanza stupefacente, sul sedile posteriore. L’evidente e continuo stato di nervosismo del ragazzo ha suggerito ai carabinieri di ispezionare la sua casa, nel Villaggio Dusmet. Lì su un muro di cinta hanno visto qualcosa di strano e si sono arrampicati per capire di cosa si trattasse: in un sacchetto c’erano 46 dosi di marijuana e una bustina di hashish. Il 25enne è stato arrestato ed è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico.