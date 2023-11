Catania, rapina in salopette e fuga contromano: preso

CATANIA – Antonio Giuffrida, 55 anni, è stato arrestato dalla polizia di Catania per una rapina in un centro scommesse il 10 agosto scorso. Due banditi col volto coperto avevano portato via 610 euro in contanti. Erano entrati intorno alle 13.40 e avevano minacciato i dipendenti, per poi scappare con un vecchio motociclo di colore grigio, imboccando contromano una strada e poi percorrendo il marciapiede, incuranti dei pedoni.

Grazie alla visione dei filmati è stato possibile non solo ricostruire l’evento, ma anche seguire parte della fuga dei malfattori, individuandone uno con indosso un vistoso paio di occhiali da vista e un casco di colore nero e grigio contrassegnato con una stella sui lati. Il primo numero della targa era stato alterato con l’utilizzo di una striscia di nastro adesivo. Indagini sono in corso per identificare il complice.