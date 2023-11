RAGALNA (CATANIA) – Tutto è partito da un controllo dei carabinieri mentre il ragazzo viaggiava a bordo del proprio scooter lungo le vie di Ragalna. I militari ha notato lo stato di agitazione del giovane, che ha tentato di sfuggire al controllo, e hanno deciso di fermarlo e perquisirlo. Pur non trovando niente, si sono poi spostati a casa del 29enne incensurato e lì hanno trovato, nel cassetto del comodino della sua camera da letto, un bilancino di precisione. Nell’armadio della stessa stanza invece il giovane pusher aveva nascosto la droga, marijuana già suddivisa in dosi, per un peso complessivo di circa 70 grammi. Il ragazzo è stato dunque arrestato.