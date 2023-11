Catania, la ragazza ubriaca non si ferma all’alt

CATANIA – Gli agenti della squadra volante di Catania passando di notte in piazza Borsellino hanno notato un’auto con a bordo 3 persone mentre imboccava a folle velocità via Domenico Tempio. I poliziotti, dopo aver invertito la marcia, hanno intimato alla conducente di fermarsi, ma lei ha proseguito la sua corsa. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso poco dopo in piazza Giovanni XXIII, dove gli agenti sono riusciti a fermare l’auto. La 21enne al volante aveva un tasso alcolemico superiore al limite previsto dal codice della strada. E’ stata quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza, oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.