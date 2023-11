CATANIA – Dagli argonauti agli astronauti il passo è breve al Liceo Mario Cutelli e Carmelo Salanitro. Mercoledì prossimo sarà infatti ospite della scuola l’astronauta Luca Parmitano che per due ore, dalle 9 alle 11, incontrerà le studentesse e gli studenti per dialogare e rispondere alle loro domande. Le gesta di Parmitano parlano da sole: primo italiano a realizzare una passeggiata spaziale nell’ambito di alcuni esperimenti scientifici in assenza di gravità, durante la sua permanenza per 167 giorni a bordo della Stazione spaziale internazionale, nonché primo italiano comandante della stessa Ssi.