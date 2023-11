CATANIA – Pop up market torna a Catania e sceglie Nü Doganæ (l’ex Vecchia Dogana), ovvero quel luogo dove debuttò 12 anni fa. Il “non mercatino”, che da quasi tre lustri colora la Sicilia, sarà aperto da venerdì 24 a domenica 26 novembre, con più di 40 stand. Tante le attività in programma, tra cui yoga, musica e laboratori di animazione per i bambini.