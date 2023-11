CATANIA – I controlli di velocità effettuati al centro di Catania hanno accertato che quattro biciclette a pedalata assistita avevano superato i limiti consentiti dalla norma e pertanto, essendo dei veri e propri ciclomotori, sono stati posti sotto sequestro. Ciascuno dei conducenti è stato multato con tre verbali amministrativi dell’importo totale di 1.200 euro: per assenza di copertura assicurativa, mancanza di immatricolazione e circolazione in area pedonale affollata creando grave pericolo. Sanzionati anche due guidatori di monopattini elettrici per aver trasportato un passeggero e perché tenevano un comportamento tale da creare pericolo per i pedoni.