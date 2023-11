Catania, il pusher era il titolare del b&b

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il titolare di un bed and breakfast nel quartiere San Cristoforo per spaccio di droga. Gli agenti hanno sottoposto a controllo una macchina che si aggirava per le strade del quartiere effettuando alcune manovre pericolose. Il conducente è risultato essere un 27enne residente nella provincia di Siracusa. Dall’auto arrivava un forte odore di cannabis: sul sedile del passeggero anteriore c’era infatti uno spinello di marijuana ancora acceso.

Il giovane, a quel punto, ha consegnato spontaneamente un involucro contente “hashish”, del peso di circa 3 grammi, che aveva nascosto all’interno di indumenti intimi. Si è scoperto che aveva avuto un incontro presso un bed and breakfast nelle vicinanze, il cui titolare, un 24enne residente a Catania, è stato fermato. Ha spontaneamente consegnato agli agenti 7 involucri di cocaina, già confezionati e pronti per essere smerciati. In un trolley c’erano altri 10 grammi di stupefacente. Nel corso dei controlli i poliziotti hanno individuato due acquirenti, trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente, che sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori.