“Incontro da rimandare”: lo minaccia col coltello

ACIREALE (CATANIA) – Ad Acireale un 62enne ha minacciato con un coltello un dipendente del centro per l’impiego dove si era recato per definire la pratica per avere il reddito di cittadinanza dopo aver saputo che l’incontro si doveva rimandare a causa di problemi tecnici ai terminali. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata dall’uso delle armi. Quando sono arrivati i militari l’uomo si era allontanato ma i carabinieri l’hanno bloccato poco distante, lungo il percorso verso la sua abitazione, dove è stato perquisito e trovato in possesso del coltello, che era nascosto ancora nella borsa tracolla, che è stato sequestrato.