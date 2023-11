Catania, finalmente Lucarelli

Ora è anche ufficiale. Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore del Catania. Rescisso il vincolo che lo legava alla Ternana, il tecnico livornese ha raggiunto la città etnea questa mattina e ha firmato il contratto che lo lega al club rossazzurro sino al 30 giugno 2026.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella presenterà ufficialmente il nuovo allenatore ai giornalisti oggi alle 18, in sala stampa, al Massimino. Michele Zeoli, che ha guidato la prima squadra in Coppa Italia contro il Picerno e in campionato a Cerignola, torna alla guida dell’Under 19.

Per Lucarelli, 48 anni, è la terza esperienza alla guida del Catania: la prima, nella stagione 2017-2018, si concluse con la sfortunata eliminazione ai rigori contro il Siena nelle semifinali dei playoff; la seconda, cominciata a ottobre della stagione 2019-2020 in sostituzione di Camplone, ebbe come epilogo il secondo turno dei playoff contro la Ternana. In totale, sulla panchina etnea ha collezionato 70 presenze con un bilancio di 36 vittorie, 19 pareggi e 15 sconfitte.

In carriera il nuovo allenatore rossazzurro ha guidato Perugia, Viareggio, Pistoiese, Tuttocuoio, Messina, Livorno e Ternana.