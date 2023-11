Catania: bloccato il pusher del ‘porta a porta’

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pusher 22enne, mentre il suo ‘collaboratore’ minorenne è stato denunciato. I militari erano venuti a conoscenza che il giovane aveva allestito un’attività di spaccio di droga, con consegna delle dosi direttamente a casa dei clienti, tutti residenti nelle zone centrali della città. Gli investigatori sono risaliti anche al mezzo utilizzato per le consegne porta a porta, un motorino SH125 bianco. Per coglierlo sul fatto, i militari hanno effettuato un servizio di osservazione in borghese con auto civetta in via Etnea e dopo alcuni giri hanno notato lo scooter con due persone a bordo, tra cui il 22enne che lo conduceva.

Dopo averlo seguito per un centinaio di metri, il pusher, accorgendosi di essere pedinato, ha provato una breve fuga, ma realizzando di essere alle strette, ha ceduto e si è fermato. Il giovane, credendo di approfittare di una distrazione dei militari, ha lanciato il più lontano possibile un borsello, che però è stato subito recuperato da un carabiniere. All’interno del borsello, i militari hanno trovato 18 involucri di plastica contenenti 65 grammi di marijuana del tipo amnesia, un involucro contenente 2 grammi di cocaina e un altro contenente 4 grammi di hashish.

Gli accertamenti non si sono fermati lì: i carabinieri hanno perquisito i due giovani e il motorino, nel cui vano porta oggetti hanno trovato 270 euro in contanti. Il minorenne è stato denunciato all’autorità giudiziaria minorile, mentre per il 22enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.